В ООН сообщили о расследовании по факту применения Киевом кассетных боеприпасов

ООН расследует заявления о применении Киевом кассетных боеприпасов. Об этом заявила замгенсека организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.

«Утверждения о том, что украинские силы применяли такое оружие, расследуются», — цитирует РИА Новости Дикарло.

Она добавила, что в ООН получили «заслуживающие доверия утверждения о том, что российские силы применяли кассетные боеприпасы в населённых районах не менее 24 раз».

Доказательства Дикарло не привела.

Ранее уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова заявила, что украинские националисты, базируясь в селе Новая Краснянка Луганской области, во время обострения боевых действий использовали подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей в качестве живого щита.