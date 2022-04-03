Омбудсмен ЛНР заявила об использовании националистами инвалидов в качестве живого щита
- РИА Новости
Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.
По её словам, после захода украинских силовиков и нацбатальонов в село, властям района и области стали поступать запросы об эвакуации людей.
«И им стало известно от тех нацбатальонов, чьи представители находились на территории этого интерната, что запретили вывоз людей. В прямом смысле слова будут использованы эти инвалиды, эти пожилые люди в качестве живого щита, дабы вооружённые силы Луганской Народной Республики не осуществляли обстрелов в их сторону», — заявила она.
Сердюкова отметила, что нацбатальоны при отступлении даже обстреливали интернат, в частности, из миномётов.
Ранее Сердюкова заявила, что в представители Луганской Народной Республики поддерживают идею международного трибунала по военным преступлениям Киева в Донбассе и готовы к нему.