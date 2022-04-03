Омбудсмен ЛНР заявила об использовании националистами инвалидов в качестве живого щита

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Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова заявила, что украинские националисты, базируясь в селе Новая Краснянка Луганской области, во время обострения боевых действий использовали подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей в качестве живого щита.
Омбудсмен ЛНР заявила об использовании националистами инвалидов в качестве живого щита
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По её словам, после захода украинских силовиков и нацбатальонов в село, властям района и области стали поступать запросы об эвакуации людей.

«И им стало известно от тех нацбатальонов, чьи представители находились на территории этого интерната, что запретили вывоз людей. В прямом смысле слова будут использованы эти инвалиды, эти пожилые люди в качестве живого щита, дабы вооружённые силы Луганской Народной Республики не осуществляли обстрелов в их сторону», — заявила она.

Сердюкова отметила, что нацбатальоны при отступлении даже обстреливали интернат, в частности, из миномётов.

Ранее Сердюкова заявила, что в представители Луганской Народной Республики поддерживают идею международного трибунала по военным преступлениям Киева в Донбассе и готовы к нему.

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