В ЛНР заявили о готовности к международному трибуналу по военным преступлениям в Донбассе

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Представители Луганской Народной Республики поддерживают идею международного трибунала по военным преступлениям Киева в Донбассе и готовы к нему. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
В ЛНР заявили о готовности к международному трибуналу по военным преступлениям в Донбассе
  • РИА Новости

«Мы к этому готовились все восемь лет, война не пришла в феврале 2022 года, она длится восемь лет, и мы знали, что рано или поздно ситуация изменится», — цитирует РИА Новости Сердюкову.

По её словам, пока идут активные боевые действия, о трибунале говорить рано.

«Но самое главное то, что мы к нему готовы процессуально», — добавила Сердюкова.

Она подчеркнула, что «после окончания боевых действий найдётся очень много государств, не подпадающих под влияние западной пропаганды, которые смогут принять участие в организации независимого трибунала». 

Ранее первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока также отметила, что создание нового международного трибунала помогло бы объективно расследовать преступления ВСУ и военно-политического руководства Украины.

Всего с 2014 года в ходе конфликта на территории Донбасса погибли около 9 тыс. человек — мирных граждан и военнослужащих.

По словам начальника бюро судмедэкспертизы ДНР Дмитрия Калашникова, было проведено около 5 тыс. исследований тел погибших в ДНР и порядка 2 тыс. — в ЛНР, ещё 2 тыс. тел до сих пор не идентифицированы.

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