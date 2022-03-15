В ЛНР заявили о необходимости нового международного трибунала для расследования по Украине

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Создание нового международного трибунала помогло бы объективно расследовать преступления ВСУ и военно-политического руководства Украины, заявила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.
В ЛНР заявили о необходимости нового международного трибунала для расследования по Украине
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Мы надеемся, что вот эта ситуация, которая сейчас происходит в мире, сломает все эти неправильные международные традиции... двойных, тройных стандартов международного права, и благодаря Российской Федерации, благодаря нашим усилиям будет создано нечто новое — новый международный трибунал», — сказала она в комментарии РИА Новости.

По словам Сороки, Гаагский и Европейский суд по правам человека остаются «призрачной инстанцией» в отношении правосудия и вынесения справедливых приговоров.

Всего с 2014 года в ходе конфликта на территории Донбасса погибли около 9 тыс. человек — мирных граждан и военнослужащих.

По словам начальника бюро судмедэкспертизы ДНР Дмитрия Калашникова, было проведено около 5 тыс. исследований тел погибших в ДНР и порядка 2 тыс. — в ЛНР, ещё 2 тыс. до сих пор не идентифицированы.

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