Посол Казахстана в России заявил, что иностранные инвестиции в республике будут защищены

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Иностранные инвестиции в Казахстане будут находиться под надёжной защитой властей, заявил казахстанский посол в России Ермек Кошербаев в эфире «Соловьёв Live».

«Президент нашей страны, говоря о мерах, которые наша страна предпринимает, чётко заверил, что все иностранные инвестиции, не только американские, но и российские и из других стран, будут находиться под надёжной защитой», — сказал он, слова дипломата приводит ТАСС.

Как ранее заявил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак, беспорядки в Казахстане за короткое время уничтожили инвестиционный климат страны.

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