Экономист Шостак заявил, что протесты в Казахстане испортили инвестиционный климат страны

Беспорядки в Казахстане за короткое время уничтожили инвестиционный климат страны. Об этом заявил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

«Позитивный инвесторский имидж страны, который руководство республики и инвесторское сообщество выстраивали в течение столь долгих лет, оказался испорченным за считаные дни, и на восстановление его понадобится немало времени и колоссальных усилий, и эффект от этого будет неочевидным», — цитирует Шостака ТАСС.

Акции казахской компанию Kaspi упали примерно на 30% на фоне беспорядков, компании Halyk Bank — на 20%, уточнил он.

По словам Шостака, видео массовых протестов в городах Казахстана станут для зарубежных инвесторов «наглядным подтверждением того, насколько хрупким оказалось казахское экономическое благополучие и как в течение буквально одной ночи весь имидж страны может быть кардинально пересмотрен».

Ранее стало известно, что ущерб бизнесу Казахстана из-за беспорядков составил около $180 млн.