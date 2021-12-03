Мининформ Белоруссии прокомментировал новые санкции ЕС

В Министерстве информации Белоруссии «с крайним возмущением восприняли новости о введении ЕС и Великобританий персональных санкций в отношении представителей белорусских СМИ». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Причём в этот раз недопустимая практика ограничительных мер и давления помимо руководителей государственных медиа была распространена и на простых журналистов», — говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что «тем самым европейские власти продолжили и без того плохо скрываемый курс на нивелирование общепризнанных стандартов журналистики и укоренение цензуры».

«Полагаем, что подобное сведение счетов с неугодными коллективному Западу средствами массовой информации суверенного государства лишь подчеркивает двуличную позицию стран ЕС и Великобритании в отношении провозглашаемых ими принципов свободы слова и выражения мнений», — добавили в Мининформ.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций по Белоруссии. В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии.