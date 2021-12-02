Володин прокомментировал новые санкции ЕС против Белоруссии
- © РИА Новости / Александр Астафьев
Он отметил, что решение Евросоюза носит недружественный и несправедливый характер. По словам Володина, данное решение жестоко по отношению к людям.
Также спикер Госдумы заявил, что санкционная политика направлена на сдерживание Белоруссии и России.
«Мы живём в этой обстановке уже с 2014 года, и всем должно быть понятно, что любая подобная этому миграционному кризису ситуация — не причина, а повод для обвинений», — сказал он.
2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций по Белоруссии. В него включены 17 физлиц и 11 организаций.