Володин прокомментировал новые санкции ЕС против Белоруссии

Короткая ссылка
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своём Telegram-канале прокомментировал новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии.
Володин прокомментировал новые санкции ЕС против Белоруссии
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

Он отметил, что решение Евросоюза носит недружественный и несправедливый характер. По словам Володина, данное решение жестоко по отношению к людям.

Также спикер Госдумы заявил, что санкционная политика направлена на сдерживание Белоруссии и России.

«Мы живём в этой обстановке уже с 2014 года, и всем должно быть понятно, что любая подобная этому миграционному кризису ситуация — не причина, а повод для обвинений», — сказал он.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций по Белоруссии. В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить