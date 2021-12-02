ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии
- Reuters
В список включены 17 физических лиц и 11 организаций.
Общее число фигурантов персональных санкционных списков ЕС по Белоруссии возросло до 183 физлиц и 26 организаций.
Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против компании «Беларуськалий» и ряда граждан Белоруссии.
США также ввели новые санкции в отношении Белоруссии, под американские рестрикции подпал в том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — предприниматель Дмитрий Лукашенко.