ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии

Евросоюз ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. Об этом говорится в сообщении в официальном журнале ЕС.

Reuters

В список включены 17 физических лиц и 11 организаций. Общее число фигурантов персональных санкционных списков ЕС по Белоруссии возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против компании «Беларуськалий» и ряда граждан Белоруссии. США также ввели новые санкции в отношении Белоруссии, под американские рестрикции подпал в том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — предприниматель Дмитрий Лукашенко.