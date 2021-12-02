Британия ввела санкции против Белоруссии

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Великобритания ввела санкции против компании «Беларуськалий» и ряда граждан Белоруссии.
Британия ввела санкции против Белоруссии
  • Reuters

«Наряду с нашими союзниками в США, Канаде и ЕС Великобритания ввела новые санкции в отношении восьми белорусских граждан, ответственных за репрессии и нарушения прав человека. Замораживание активов ОАО «Беларуськалий», одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, нацелено на основной источник доходов и иностранной валюты для режима Лукашенко», — приводит РИА Новости сообщение британского МИД.

Это пятый пакет британских санкций в отношении Белоруссии. Лондон уже ввёл санкции в отношении более 100 человек и организаций.

Ранее США ввели новые санкции в отношении Белоруссии, под американские рестрикции подпал в том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — предприниматель Дмитрий Лукашенко.

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