Минфин США объявил о внесении сына Лукашенко в санкционный список
- globallookpress.com
Санкционный список опубликован на сайте Министерства финансов США.
Всего под санкции попали 20 физических лиц, 12 организаций, а также три воздушных судна.
Ранее в МИД Польши заявили, что новые санкции Евросоюза против Белоруссии затронут 11 субъектов хозяйствования республики и 17 человек, обвинённых в организации нелегальной миграции.
Также в список включены лица, которые, по мнению ЕС, ответственны за нарушение прав человека в Белоруссии.