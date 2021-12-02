В МИД Польши рассказали о новых санкциях ЕС против Белоруссии
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«В санкционном списке находятся 11 субъектов хозяйствования Белоруссии. Дополнительным элементом являются 17 человек, участвующих в гибридной операции по перевозке мигрантов и переброске их на границу», — цитирует польского дипломата РИА Новости.
Он добавил, что в список также включены лица, которые ответственны за нарушение прав человека в Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Евросоюз оформляет новый пакет санкций против Белоруссии.
Канцлер Австрии Александер Шалленберг выразил мнение, что санкции не могут быть единственным языком в ситуации с республикой.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Запад старается «помогать» Белоруссии путём раскачивания внутриполитической ситуации в стране.