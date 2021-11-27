Захарова рассказала о «раскачивании» Западом ситуации в Белоруссии

Запад старается «помогать» Белоруссии путём раскачивания внутриполитической ситуации в стране. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом: не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри», — написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что глава Евросовета Шарль Мишель обещал выделить €53 млн на поддержку так называемого мирного перехода власти в Белоруссии. Власти Германии также гарантировали выделение €21 млн «на развитие гражданского общества в стране».

«Знаем такой метод помощи. Помним», — добавила Захарова.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко рассказал о развязанной Западом против страны гибридной войне.

По его словам, поводом для введения санкций и других ограничений «стал спровоцированный самим же Евросоюзом миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС».