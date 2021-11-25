Премьер Белоруссии рассказал о развязанной Западом против страны гибридной войне

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Запад развязал против страны полномасштабную гибридную войну.

Как сообщает БЕЛТА, соответствующее заявление Головченко сделал во время выступления на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС в режиме видеоконференции.

«Сегодня против Белоруссии развязана полномасштабная гибридная война по всем направлениям. Западными странами введены четыре пакета санкций, в том числе экономического характера, обсуждаются и дальнейшие ограничения, поводом для которых на этот раз стал спровоцированный самим же Евросоюзом миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС», — заявил он.

Он обратил внимание, что с подобными подходами в том или ином виде сталкивается также и ряд других стран ШОС.

Ранее Головченко заявил, что интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от западных санкций.

Канцлер Австрии Александер Шалленберг выразил мнение, что санкции не могут быть единственным языком в ситуации с Белоруссией.