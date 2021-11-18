Депутат Рады заявил, что Украина «отдала Крым на откуп» ради легализации госпереворота

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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что украинские власти в 2014 году «отдали Крым на откуп» за легализацию государственного переворота.

«Это очень сложный процесс. Украина и украинская власть отдали Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошёл в 2014 году», — заявил он в интервью RTVI.

Кива отметил, что в ходе передела власти было «принято решение закрыть глаза и отдать Крым».

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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