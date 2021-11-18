Британский журналист порассуждал об условиях, при которых Россия «отдаст» Крым

Британский журналист Анатоль Ливен в статье для журнала The Nation заявил, что Россия якобы может «отдать» Крым в случае «сокрушительного военного поражения».

По его мнению, ни одно российское правительство не сможет «отказаться от Крыма», если не потерпит «сокрушительного поражения в войне».

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.