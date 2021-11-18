Британский журналист порассуждал об условиях, при которых Россия «отдаст» Крым
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- © Nikolay Gyngazov
По его мнению, ни одно российское правительство не сможет «отказаться от Крыма», если не потерпит «сокрушительного поражения в войне».
Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.