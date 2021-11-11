Депутат Белик заявил, что в Латвии создаются невыносимые условия для русскоязычных граждан

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT решение парламента Латвии о запрете использования георгиевских ленточек на публичных мероприятиях.
Депутат Белик заявил, что в Латвии создаются невыносимые условия для русскоязычных граждан
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Парламентарий назвал георгиевскую ленточку символом сопротивления нацизму — безудержной русофобии.

«Она как знамя людей, не согласных с проявлениями нацизма и ущемлением русскоязычного населения. Латвия, можно сказать, лидирует в списке стран, которые создают невыносимые условия для русскоязычных граждан. Страна сегодня демонстрирует приверженность западной и в первую очередь американской демократии, и, если бы ей дали волю, она бы вообще изгнала всех русскоязычных граждан», — считает депутат.

По мнению Белика, в Евросоюзе пытаются «максимально запретить все, что хоть как-то связывало бы его граждан с Россией».

«Уничтожить то, что хоть как-то бы напоминало, что латыши вместе с русскими боролись с нацизмом, и уничтожить то, что напоминало бы о совместном нахождении республик в одной большой стране — СССР», — заключил он.

Ранее сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

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