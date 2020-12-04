Бутина прокомментировала ситуацию с задержанием журналистов в Латвии

Член Общественной палаты России Мария Бутина прокомментировала в беседе с RT действия властей Латвии в отношении журналистов, которых обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза.

«Ситуация с возбуждением уголовных дел в отношении наших журналистов вызывает, конечно, возмущение. Но нужно сказать, что это, к сожалению, стало новой нормальностью. И в международном пространстве русскоговорящим журналистам (не только гражданам России) действительно очень тяжело. Их профессию — казалось бы, профессию обычных репортёров, журналистов, работающих за рубежом, — сегодня можно приравнять к военкорам», — сказала Бутина.

По её словам, недостаточно ограничиваться общественным возмущением — необходимо принимать соответствующие меры.

«Я полагаю, что первое и самое главное — нужно, конечно, обращаться в международные суды, чтобы отстоять право наших журналистов на свободу выражения мнений. Естественно, возбуждение уголовных дел в отношении них просто недопустимо, и это обязательно нужно учитывать», — считает член ОП.

Кроме того, отметила она, для журналистов очень важно создать некое объединение — или под эгидой Союза журналистов, или в качестве отдельной международной структуры. В её задачи должно входить оказание оперативной юридической помощи согражданам, потому что в подобной ситуации им непонятно, к кому обращаться, добавила Бутина.

3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.

В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.

В посольстве России заявили, что 3 декабря латвийские спецслужбы задействовали в отношении русскоязычных журналистов «полный набор репрессивных мер: задержания, допросы, обыски и уголовные обвинения».