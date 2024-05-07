Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента России выходным днём

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире Первого канала предложила в будущем сделать день инаугурации президента России выходным днём.

«Мне кажется, можно подумать — не завтра, конечно, решать, но подумать, раз в шесть лет можно себе это позволить, наверное, сделать этот день таким по-настоящему праздничным и для людей, выходным днём, передвинув какие-то из длинных каникул, высвободив один день», — цитирует её ТАСС.

По её словам, в Совфеде подумают над этим предложением и, возможно, сенаторы его официально оформят.

Ранее в Кремлёвском Дворце прошла церемония инаугурации президента России. Российский лидер Владимир Путин зачитал присягу президента России, вступил в должность и принял парад Президентского полка.

RT вёл прямую трансляцию.