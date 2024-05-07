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Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента России выходным днём

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире Первого канала предложила в будущем сделать день инаугурации президента России выходным днём.
Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента России выходным днём
  • РИА Новости

«Мне кажется, можно подумать — не завтра, конечно, решать, но подумать, раз в шесть лет можно себе это позволить, наверное, сделать этот день таким по-настоящему праздничным и для людей, выходным днём, передвинув какие-то из длинных каникул, высвободив один день», — цитирует её ТАСС.

По её словам, в Совфеде подумают над этим предложением и, возможно, сенаторы его официально оформят. 

Ранее в Кремлёвском Дворце прошла церемония инаугурации президента России. Российский лидер Владимир Путин зачитал присягу президента Россиивступил в должность и принял парад Президентского полка.

RT вёл прямую трансляцию.

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