И.о. президента Киргизии прокомментировал дискуссии по языковому вопросу

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Исполняющий обязанности Президента Киргищии Талант Мамытов заявил, что в стране «недопустимы политические игры и всякие инсинуации вокруг языкового вопроса».
И.о. президента Киргизии прокомментировал дискуссии по языковому вопросу
  • © Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

«Языковой фактор надо рассматривать, как фактор стабильности и межнационального согласия в нашем обществе», — цитирует Мамытова пресс-служба главы государства.

Он отметил, что «исторически сложилось так, что русский язык сыграл огромную прогрессивную роль в формировании кыргызской культуры и системы просвещения».

По его словам, «именно через русский язык кыргызы познавали мир и, наоборот, мир познавал кыргызов. Ярким примером этому служат великие творения Чингиза Айтматова». 

Мамытов заявил, что Киргизия и Россия «были и всегда будут друзьями».

«Исторический путь наших стран во многом похож», — сообщил он.

И.о. президента подчеркнул, что Россия — «основной стратегический партнёр» Киргизии.

«Сегодня в рамках ЕАЭС потребность в знании русского языка возрастает, учитывая, что именно русский язык является главным средством коммуникации в рамках евразийского объединения», — сказал он.

Мамытов выразил уверенность в том, что «официальный язык станет хорошей основой на пути дальнейшего взаимодействия» между двумя странами.

«Поэтому я приветствую решение членов Конституционного совещания об утверждении кыргызского языка государственным, а русского — официальным», — добавил он.

Ранее Садирдин Торалиев, член конституционного совещания Киргизии, созданного для доработки проекта реформы Конституции, предложил лишить русский язык статуса официального.

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