И.о. президента Киргизии прокомментировал дискуссии по языковому вопросу
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«Языковой фактор надо рассматривать, как фактор стабильности и межнационального согласия в нашем обществе», — цитирует Мамытова пресс-служба главы государства.
Он отметил, что «исторически сложилось так, что русский язык сыграл огромную прогрессивную роль в формировании кыргызской культуры и системы просвещения».
По его словам, «именно через русский язык кыргызы познавали мир и, наоборот, мир познавал кыргызов. Ярким примером этому служат великие творения Чингиза Айтматова».
Мамытов заявил, что Киргизия и Россия «были и всегда будут друзьями».
«Исторический путь наших стран во многом похож», — сообщил он.
И.о. президента подчеркнул, что Россия — «основной стратегический партнёр» Киргизии.
«Сегодня в рамках ЕАЭС потребность в знании русского языка возрастает, учитывая, что именно русский язык является главным средством коммуникации в рамках евразийского объединения», — сказал он.
Мамытов выразил уверенность в том, что «официальный язык станет хорошей основой на пути дальнейшего взаимодействия» между двумя странами.
«Поэтому я приветствую решение членов Конституционного совещания об утверждении кыргызского языка государственным, а русского — официальным», — добавил он.
Ранее Садирдин Торалиев, член конституционного совещания Киргизии, созданного для доработки проекта реформы Конституции, предложил лишить русский язык статуса официального.