В Киргизии предложили лишить русский язык статуса официального
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По его мнению, нужно оставить госязыком только киргизский, а остальные «развивать другими законами».
Как отметил Торалиев, молодёжь перестала разговаривать на родном языке, необходимо создавать условия для его развития, чтобы в будущем не потерять.
«Почему не учат киргизский? Потому что нет потребности в нём. Нужно создать её. Только тогда все начнут учить киргизский и разговаривать на нём», — заявил он.
Ранее сообщалось, что в Таджикистане запретят использование славянских суффиксов в именах.