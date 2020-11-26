В Киргизии предложили лишить русский язык статуса официального

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Садирдин Торалиев, член конституционного совещания Киргизии, созданного для доработки проекта реформы Конституции, предложил лишить русский язык статуса официального. Об этом сообщает 24.kg.
В Киргизии предложили лишить русский язык статуса официального
  • © Claudia Thaler/dpa
  • globallookpress.com

По его мнению, нужно оставить госязыком только киргизский, а остальные «развивать другими законами».

Как отметил Торалиев, молодёжь перестала разговаривать на родном языке, необходимо создавать условия для его развития, чтобы в будущем не потерять.

«Почему не учат киргизский? Потому что нет потребности в нём. Нужно создать её. Только тогда все начнут учить киргизский и разговаривать на нём», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане запретят использование славянских суффиксов в именах.

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