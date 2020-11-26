В Киргизии предложили лишить русский язык статуса официального

Садирдин Торалиев, член конституционного совещания Киргизии, созданного для доработки проекта реформы Конституции, предложил лишить русский язык статуса официального. Об этом сообщает 24.kg.

По его мнению, нужно оставить госязыком только киргизский, а остальные «развивать другими законами».

Как отметил Торалиев, молодёжь перестала разговаривать на родном языке, необходимо создавать условия для его развития, чтобы в будущем не потерять.

«Почему не учат киргизский? Потому что нет потребности в нём. Нужно создать её. Только тогда все начнут учить киргизский и разговаривать на нём», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане запретят использование славянских суффиксов в именах.