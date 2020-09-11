«Газпром» обсудил с Минском вопросы сотрудничества в газовой сфере

Глава «Газпрома» Алексей Миллер провёл встречу с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко и министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем.

«Стороны обсудили текущие и перспективные вопросы сотрудничества в газовой сфере», — приводит ТАСС сообщение компании.

В начале сентября прошли переговоры премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко в Минске.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным поставить «жирную точку» в реализации договорённостей премьеров двух стран. Встреча пройдёт 14 сентября.