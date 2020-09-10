Лукашенко рассчитывает реализовать договорённости с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поставить «жирную точку» в реализации договорённостей премьеров двух стран.
Лукашенко рассчитывает реализовать договорённости с Россией
  • РИА Новости

Лукашенко на встрече с послом России Дмитрием Мезенцевым отметил, что во время недавних переговоров двух правительственных делегаций в Минске были достигнуты «очень хорошие договорённости».

«Мы работаем над их развитием. Конечно, в ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договорённостей, чтобы двигаться дальше. Конечно, ещё будет много вопросов, они всегда будут. Когда идёт сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Также сообщалось, что Мезенцев во время встречи с Лукашенко подарил ему копии карт губерний Российской империи XIX века, в которых были обозначены границы регионов, входящих ныне в состав Белоруссии.

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