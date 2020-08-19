Пограничники Белоруссии задержали объявленного Россией в розыск мужчину
- РИА Новости
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«18 августа в пункте пропуска «Новая Гута» при оформлении на въезд в нашу страну автобуса сообщением Киев — Минск пограничники задержали 34-летнего пассажира. Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ (инициатор — МВД Российской Федерации)», — сообщили в белорусском Государственном пограничном комитете.
В личных вещах мужчины нашли револьвер и нож.
«В установленном порядке он был передан сотрудникам милиции», — указали в комитете.
9 августа в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что через границу республики за сутки по разным причинам не пропустили 177 человек, в том числе 29 граждан Украины, которые прибыли через аэропорт Минска и не смогли пояснить зачем.