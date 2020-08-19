Пограничники Белоруссии задержали объявленного Россией в розыск мужчину

Белорусские пограничники задержали вооружённого 34-летнего мужчину, пытавшегося въехать в республику с Украины. Как выяснилось, он объявлен в розыск Министерством внутренних дел России.

«18 августа в пункте пропуска «Новая Гута» при оформлении на въезд в нашу страну автобуса сообщением Киев — Минск пограничники задержали 34-летнего пассажира. Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ (инициатор — МВД Российской Федерации)», — сообщили в белорусском Государственном пограничном комитете.

В личных вещах мужчины нашли револьвер и нож.

«В установленном порядке он был передан сотрудникам милиции», — указали в комитете.

9 августа в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что через границу республики за сутки по разным причинам не пропустили 177 человек, в том числе 29 граждан Украины, которые прибыли через аэропорт Минска и не смогли пояснить зачем.