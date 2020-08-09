Пограничники Белоруссии рассказали о не пропущенных в страну украинцах

Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил, что через границу республики за прошедшие сутки по разным причинам не пропустили 177 человек, в том числе 29 граждан Украины, которые прибыли через аэропорт Минска и не смогли пояснить зачем.

Отмечается, что 8 августа на рейсе из Киева 29 граждан Украины в возрасте 20—30 лет в качестве целей приезда заявили отдых и посещение родственников в Белоруссии.

«Когда мы их рассредоточили и начали опрашивать, они не знали ни фамилий родственников, ни куда хотят поехать. И давали один телефон», — приводит БЕЛТА слова Лаппо.

Он отметил, что всего за прошедшие сутки границу Белоруссии пересекли около 21 тыс. человек.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что в воскресенье, 9 августа, во въезде в страну было отказано 170 гражданам, у которых были фальшивые визы или неясные цели прибытия в Белоруссию.