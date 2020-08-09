Лукашенко заявил о пытавшихся въехать в Белоруссию с фальшивыми визами

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Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что в воскресенье, 9 августа, во въезде в страну было отказано 170 гражданам, у которых были фальшивые визы или неясные цели прибытия в Белоруссию.
Лукашенко заявил о пытавшихся въехать в Белоруссию с фальшивыми визами
  • Reuters

«Мы отказали во въезде 170 лицам только за ночь и утро. Они или фальшивые визы показывали, или не могли объяснить, зачем они едут. И там были люди, которых мы выдворили из страны», — цитирует его ТАСС.

По словам Лукашенко, среди указанных лиц были граждане Украины и России, большинство из которых въезжали с украинской и польской территории.

«В силу последних событий Белоруссия усилила не контроль, а наблюдение на белорусско-российском участке границы», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что считает вторичным вопрос, была ли ситуация с задержанием в республике 33 россиян провокацией со стороны третьего государства.

Он добавил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением фактов вокруг ситуации с задержанными в республике россиянами.

В конце июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян, которых подозревают в подготовке массовых беспорядков

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что есть факты, которые свидетельствуют о том, что задержание граждан было провокацией, организованной из третьей страны.

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