Лукашенко оценил вероятность провокации с задержанием россиян
- Reuters
«Вы, наверное, всю эту конспирологию уже прочитали: говорят, что это третья страна хотела устроить провокацию, столкнуть Беларусь и Россию. Слушайте, может быть, но мне какая разница, кто это спровоцировал? Я работаю по факту… Мне всё равно на данный момент, кто провоцировал, кто направлял сюда», — цитирует Лукашенко РИА Новости.
Он подчеркнул, что «главное, чтобы они не устроили здесь пожар, в центре Минска».
Как отметил белорусский президент, Минск будет учитывать эту ситуацию и строить отношения «исходя в том числе и из этих моментов».
Ранее Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением фактов вокруг ситуации с задержанными в республике россиянами.
По его словам, «Следственный комитет рассматривает эти факты».
В конце июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян. Они подозреваются в подготовке массовых беспорядков. СК России начал проверку в связи с ситуацией.
Как отмечал посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, есть факты, которые свидетельствуют о том, что задержание граждан было провокацией, организованной из третьей страны.