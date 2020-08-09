Лукашенко оценил вероятность провокации с задержанием россиян

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Белорусский президент Александр Лукашенко считает вторичным вопрос, была ли ситуация с задержанием в республике 33 россиян провокацией со стороны третьего государства. По его словам, он «работает по фактам».
Лукашенко оценил вероятность провокации с задержанием россиян
  • Reuters

«Вы, наверное, всю эту конспирологию уже прочитали: говорят, что это третья страна хотела устроить провокацию, столкнуть Беларусь и Россию. Слушайте, может быть, но мне какая разница, кто это спровоцировал? Я работаю по факту… Мне всё равно на данный момент, кто провоцировал, кто направлял сюда», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Он подчеркнул, что «главное, чтобы они не устроили здесь пожар, в центре Минска».

Как отметил белорусский президент, Минск будет учитывать эту ситуацию и строить отношения «исходя в том числе и из этих моментов».

Ранее Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением фактов вокруг ситуации с задержанными в республике россиянами.

По его словам, «Следственный комитет рассматривает эти факты».

В конце июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян. Они подозреваются в подготовке массовых беспорядков. СК России начал проверку в связи с ситуацией.

Как отмечал посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, есть факты, которые свидетельствуют о том, что задержание граждан было провокацией, организованной из третьей страны.

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