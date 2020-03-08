Матвиенко: память о победе над фашизмом объединяет Москву и Минск

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявила, что память о Великой Победе над фашизмом объединяет Россию и Белоруссию.

Она сообщила, что народы России и Белоруссии многое объединяет.

«И общее историческое прошлое, и близость наших культур, языков, и нашего общего мира, и наши духовные ценности. И это — наша общая победа, Великая Победа над фашизмом нас очень объединяет», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что россияне и белорусы одинаково чтят эту память.

«Мы одинаково помним тех, кто сложил свои головы за победу над фашизмом, тех, кто боролся за свободу наших стран, это говорит о высокой духовности белорусского народа и народов России, о высокой морали, которую мы, к счастью, не потеряли», — добавила спикер Совфеда.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Сергей Румас провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили вопросы интеграции.

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