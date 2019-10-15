В ОБСЕ заявили о резком росте числа нарушений перемирия в Донбассе

Число нарушений перемирия в Донбассе резко увеличилось. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

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«К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня. Число нарушений резко выросло», — приводит Интерфакс его слова. Сайдик призвал стороны конфликта «сделать всё необходимое для обеспечения устойчивого перемирия». Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что в Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов. 15 октября в самопровозглашённой ДНР отметили, что украинская армия разместила бронетехнику в районе участка разведения сил у Петровского.