В ОБСЕ заявили о резком росте числа нарушений перемирия в Донбассе
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«К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня. Число нарушений резко выросло», — приводит Интерфакс его слова.
Сайдик призвал стороны конфликта «сделать всё необходимое для обеспечения устойчивого перемирия».
Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что в Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов.
15 октября в самопровозглашённой ДНР отметили, что украинская армия разместила бронетехнику в районе участка разведения сил у Петровского.