Грызлов предупредил об угрозе обострения ситуации в Донбассе

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В Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
Грызлов предупредил об угрозе обострения ситуации в Донбассе
  • РИА Новости

«Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов… Они участвовали в карательных действиях в Донбассе, всегда присутствовали на линии разграничения и далеко не всегда подчинялись официальному командованию Вооружённых сил Украины», — цитирует ТАСС Грызлова.

По его словам, в настоящее время эти группировки «заявляют о планах занять все позиции в Петровском и Золотом».

«Всё это вызывает крайне негативную реакцию жителей Донбасса и отражается на работе контактной группы», — добавил он.

Ранее в МИД России призвали международные структуры дать оценку неонацистским акциям в Киеве. 

15 октября в самопровозглашённой ДНР заявили, что украинская армия разместила бронетехнику в районе участка разведения сил у Петровского в Донбассе. 

Как подчёркивали в МИД Украины, в Киеве рассчитывают, что отвод войск в Донбассе пройдёт до начала ноября.

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