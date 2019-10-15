Грызлов предупредил об угрозе обострения ситуации в Донбассе

В Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

«Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов… Они участвовали в карательных действиях в Донбассе, всегда присутствовали на линии разграничения и далеко не всегда подчинялись официальному командованию Вооружённых сил Украины», — цитирует ТАСС Грызлова.

По его словам, в настоящее время эти группировки «заявляют о планах занять все позиции в Петровском и Золотом».

«Всё это вызывает крайне негативную реакцию жителей Донбасса и отражается на работе контактной группы», — добавил он.

Ранее в МИД России призвали международные структуры дать оценку неонацистским акциям в Киеве.

15 октября в самопровозглашённой ДНР заявили, что украинская армия разместила бронетехнику в районе участка разведения сил у Петровского в Донбассе.

Как подчёркивали в МИД Украины, в Киеве рассчитывают, что отвод войск в Донбассе пройдёт до начала ноября.