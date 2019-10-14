Пристайко надеется на завершение отвода сил в Донбассе до ноября

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина рассчитывает, что отвод войск в Донбассе пройдёт до начала ноября.

Об этом он заявил на заседании комитета Европарламента по международным делам.

«Отвод войск пока не состоялся. Но мы надеемся, что через две недели, до ноября, мы сможем финализировать это и подготовиться к нормандскому формату через месяц или около того», — цитирует его ТАСС.

Ранее в самопровозглашённой ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали третью попытку отвода сил в Донбассе.

Как отмечал президент России Владимир Путин, украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод сил в районах Золотого и Петровского из-за позиции националистических формирований.