В ДНР заявили о размещении ВСУ техники в районе разведения сил
- РИА Новости
«В районе Богдановки отмечено скрытное размещение двух БТР, одной бронированной разведывательно-дозорной машины, а также трёх грузовиков «Урал», — цитирует РИА Новости Астраханя.
По его словам, украинские силовики осуществляют подвоз личного состава, строительных материалов и боеприпасов.
Он также заявил, что для сокрытия нарушений украинская сторона использует средства радиоэлектронной борьбы, которые подавляют сигналы связи беспилотников ОБСЕ.
11 октября в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об обнаружении зенитно-ракетного комплекса «Бук» на позициях ВСУ.