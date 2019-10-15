В ДНР заявили о размещении ВСУ техники в районе разведения сил

Украинская армия разместила бронетехнику в районе участка разведения сил у Петровского в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.

«В районе Богдановки отмечено скрытное размещение двух БТР, одной бронированной разведывательно-дозорной машины, а также трёх грузовиков «Урал», — цитирует РИА Новости Астраханя.

По его словам, украинские силовики осуществляют подвоз личного состава, строительных материалов и боеприпасов.

Он также заявил, что для сокрытия нарушений украинская сторона использует средства радиоэлектронной борьбы, которые подавляют сигналы связи беспилотников ОБСЕ.

11 октября в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об обнаружении зенитно-ракетного комплекса «Бук» на позициях ВСУ.