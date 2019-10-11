В ЛНР заявили об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ
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«В районе населённого пункта Новоастраханское отмечено нахождение ЗРК «Бук» на временной позиции второй батареи 223-го зенитно-ракетного полка ВФУ», — цитирует Луганский информационный центр официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Он также сообщил, что на окраине населённого пункта Боровеньки «военнослужащие 44-й артиллерийской бригады расположили три единицы 152-мм пушек «Гиацинт-Б».
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали третью попытку отвода сил и средств в районе Золотого в Донбассе.