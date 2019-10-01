В ДНР заявили об обстреле Коминтернова со стороны ВСУ

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что военнослужащие ВСУ обстреляли населённый пункт Коминтерново в Донбассе, где проводились ремонтные работы.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Сегодня ремонтные бригады при координации и содействии оперативной группы представительства ДНР в СЦКК, СММ (Специальная мониторинговая миссия. — RT) ОБСЕ и МККК выехали на место работ по восстановлению электроснабжения в село Коминтерново. Несмотря на ранее согласованный режим тишины, ВСУ открыли огонь с применением стрелкового оружия», — указали в СЦКК.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Ранее в ДНР заявили о ранении одного человека при обстреле ВСУ.

29 сентября военнослужащие ВСУ обстреляли посёлок Александровка в ДНР.