В ДНР заявили об обстреле Коминтернова со стороны ВСУ

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Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что военнослужащие ВСУ обстреляли населённый пункт Коминтерново в Донбассе, где проводились ремонтные работы.
В ДНР заявили об обстреле Коминтернова со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Сегодня ремонтные бригады при координации и содействии оперативной группы представительства ДНР в СЦКК, СММ (Специальная мониторинговая миссия. — RT) ОБСЕ и МККК выехали на место работ по восстановлению электроснабжения в село Коминтерново. Несмотря на ранее согласованный режим тишины, ВСУ открыли огонь с применением стрелкового оружия», — указали в СЦКК.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Ранее в ДНР заявили о ранении одного человека при обстреле ВСУ.

29 сентября военнослужащие ВСУ обстреляли посёлок Александровка в ДНР

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