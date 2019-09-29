В ДНР заявили об обстреле посёлка военными ВСУ

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что военнослужащие ВСУ обстреляли населённый пункт Александровка.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Вооружённые формирования Украины открыли огонь по населённому пункту Александровка. В направлении посёлка применялось стрелковое вооружение, также зафиксирован запрещённый дополнительными мерами контроля перемирия снайперский огонь», — указали в СЦКК.

Уточняется, что в результате обстрела повреждены кровля и стена жилого дома.

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