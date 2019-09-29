В ДНР заявили об обстреле посёлка военными ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Вооружённые формирования Украины открыли огонь по населённому пункту Александровка. В направлении посёлка применялось стрелковое вооружение, также зафиксирован запрещённый дополнительными мерами контроля перемирия снайперский огонь», — указали в СЦКК.
Уточняется, что в результате обстрела повреждены кровля и стена жилого дома.
Ранее в ДНР заявили, что украинские военные ежедневно «выжигают» в городе несколько домов.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.