В ДНР заявили об обстреле ВСУ села в Донбассе

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что ВСУ обстреляли село Ленинское на юге ДНР.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В 17:35 украинские силовики обстреляли из миномётов село Ленинское на юге республики. Было выпущено в общей сложности 30 мин калибра 120 мм», — указали в СЦКК.

Вместе с этим в представительстве добавили, что в 15:45 украинскими военнослужащими было выпущено семь мин калибра 120 мм по посёлку шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка.

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