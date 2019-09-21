В ДНР заявили об обстреле ВСУ села в Донбассе
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Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«В 17:35 украинские силовики обстреляли из миномётов село Ленинское на юге республики. Было выпущено в общей сложности 30 мин калибра 120 мм», — указали в СЦКК.
Вместе с этим в представительстве добавили, что в 15:45 украинскими военнослужащими было выпущено семь мин калибра 120 мм по посёлку шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка.
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