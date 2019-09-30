В ДНР заявили о ранении одного человека при обстреле ВСУ

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Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что один человек получил ранение в пункте пропуска в Донбассе.

Отмечается, что в 06:35 вооружённые формирования Украины открыли огонь со стороны населённого пункта Майорск в направлении населённого пункта Горловка с применением крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. 

«В результате обстрела пулевое ранение в голову получил мужчина 1960 года рождения, который находился на территории КПВВ (контрольного пункта въезда-выезда. — RT) в личном автомобиле», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.

Ранее в ДНР заявили, что военнослужащие ВСУ обстреляли населённый пункт Александровка.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го. 

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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