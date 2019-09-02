Болтон рассказал о «ясном послании» Пенса на встрече с Зеленским
- Reuters
«Во время его встречи с президентом Зеленским послание вице-президента не могло быть более ясным: США выступали и будут выступать вместе с народом Украины за безопасность и территориальную целостность», — написал Болтон в своём Twitter.
Ранее Пенс во время переговоров с Зеленским в Варшаве отметил, что отношения США и Украины «никогда не были крепче».
Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Вашингтон за финансовую и военную помощь Украине.
В апреле экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН выразил мнение, что Зеленский будет учитывать позицию США в вопросе завершения конфликта в Донбассе.