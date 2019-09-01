Пенс провёл в Варшаве встречу с Зеленским

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Вице-президент США Майк Пенс провёл встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве.
Пенс провёл в Варшаве встречу с Зеленским
  • Reuters

«Я могу вас заверить, господин президент, что отношения между США и Украиной никогда не были крепче», — цитирует Пенса РИА Новости.

Вместе с тем он добавил, что администрация президента США Дональда Трампа «поддерживает народ Украины» и «решительно выступает за территориальную целостность» страны.

Ранее Зеленский провёл в Варшаве переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой

29 августа Трамп отменил свой визит в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На данное мероприятие вместо него поехал Пенс.

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