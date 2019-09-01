Зеленский заявил о вере в наступление мира в Донбассе

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в ходе встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, что верит: в Донбассе скоро будет мир. Об этом информирует УНИАН.
Зеленский заявил о вере в наступление мира в Донбассе
  • Reuters

«Мы верим, что скоро будет мир, и всё для этого делаем», — заявил Зеленский.

Он также поблагодарил американскую сторону за оказываемую Украине помощь. 

«Хотел бы вас лично (вице-президента США Майка Пенса. — RT) и Соединённые Штаты, и президента, и правительство поблагодарить за ту помощь — и финансовую, и военную, — которую вы оказываете Украине», — добавил он.

Ранее Зеленский во время встречи в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил польской стороне присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить