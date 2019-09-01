Зеленский заявил о вере в наступление мира в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в ходе встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, что верит: в Донбассе скоро будет мир. Об этом информирует УНИАН.

«Мы верим, что скоро будет мир, и всё для этого делаем», — заявил Зеленский.

Он также поблагодарил американскую сторону за оказываемую Украине помощь.

«Хотел бы вас лично (вице-президента США Майка Пенса. — RT) и Соединённые Штаты, и президента, и правительство поблагодарить за ту помощь — и финансовую, и военную, — которую вы оказываете Украине», — добавил он.

Ранее Зеленский во время встречи в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил польской стороне присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.