Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте президента Украины.
«Глава украинского государства пригласил Польшу к участию в инвестиционных проектах по восстановлению инфраструктуры Донбасса», — указывается в заявлении.
Стороны также отметили постоянный рост взаимного товарооборота и важность проведения в ближайшее время заседания межправительственной украинско-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Ранее Зеленский пригласил Турцию принять участие в восстановлении Донбасса.
В июне глава Украины сообщал, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса. По его словам, средства начнут поступать «в ближайшее время».