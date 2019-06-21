Коломойский ответил на слова Зеленского об инвестициях в Донбасс

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что пока не готов вкладывать значительные средства в восстановление инфраструктуры в Донбассе.

По его словам, в настоящее время он может распоряжаться ограниченным объёмом средств.

«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларёк или два», — цитирует Коломойского портал «Новое время».

Как сообщает РИА Новости, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями украинского бизнеса 20 июня заявил, что Коломойский будет инвестировать большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но об этом он «ещё не знает».

Ранее Зеленский сообщал, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса. По его словам, средства начнут поступать «в ближайшее время».