Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравление с Днём независимости Белоруссии.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В заявлении подчёркивается, что в этом году праздник совпадает с 75-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

В поздравительной телеграмме глава России отметил, что россияне и белорусы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества.

«Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений», — отметил Путин.

Вместе с этим президент России выразил уверенность, что российская и белорусская стороны будут и в дальнейшем успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях.

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что союзные отношения Минска и Москвы в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень.

В начале июня посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью газете «Известия» рассказал об огромном потенциале отношений Москвы и Минска.