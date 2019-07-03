Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В заявлении подчёркивается, что в этом году праздник совпадает с 75-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
В поздравительной телеграмме глава России отметил, что россияне и белорусы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества.
«Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений», — отметил Путин.
Вместе с этим президент России выразил уверенность, что российская и белорусская стороны будут и в дальнейшем успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях.
Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что союзные отношения Минска и Москвы в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень.
В начале июня посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью газете «Известия» рассказал об огромном потенциале отношений Москвы и Минска.