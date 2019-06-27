Посол Белоруссии оценил отношения с Россией

Короткая ссылка
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что союзные отношения Минска и Москвы в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень. Об этом он сообщил на торжественном приёме в честь Дня независимости Белоруссии.
Посол Белоруссии оценил отношения с Россией
  • Reuters

Он отметил, что Белоруссия и Россия вместе успешно решают вопросы обеспечения военной безопасности и поддерживают друг друга на международных площадках.

«В ближайшее время союзные отношения должны выйти на качественно новый уровень», — приводит его слова РИА Новости.

Также он заявил, что Минск будет и далее последовательно продвигать мирную, неконфронтационную повестку дня на международной арене и оставаться гарантом безопасности в регионе.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество двух стран.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью газете «Известия» рассказал об огромном потенциале отношений Москвы и Минска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить