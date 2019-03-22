В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики ВСУ в течение суток пять раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлков городского типа Фрунзе и Калиново», — говорится в тексте.

Отмечается, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых и ручных противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Ранее в ЛНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих погибли два ополченца, ещё двое пострадали.