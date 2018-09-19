Военные России уничтожили позиции условного противника в горах Армении

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Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений российской военной базы, расположенной в Армении, уничтожили огневые позиции и бронетехнику условного противника в горах.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа России Вадима Астафьева.

Отмечается, что 18 сентября весь личный состав соединения был поднят по тревоге, после чего совершил 100-километровый марш на высокогорный полигон «Алагяз» для проведения учений. 

К проверке боеготовности привлекли более 2,5 тысячи военных, а также более 400 единиц современной техники.

В том числе были задействованы современные комплексы разведки «Радиолампа» и «Стрелец», беспилотники, авиация и комплексы ПВО. 

Ранее в Армении в ходе двусторонних ротных учений привлекли к проверке боеготовности более 2 тысяч российских военных.

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