В Армении более двух тысяч российских военных привлекли к проверке боеготовности

В рамках двусторонних ротных учений более двух тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) России, дислоцированных в Армении, привлечены к проверке боеготовности.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу округа.

«Всего к проверке привлечено более двух тысяч военнослужащих и около 400 единиц автомобильной и бронетанковой техники», — заявили в пресс-службе.

В том числе к проверке привлекли истребители МиГ-29, вертолёты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области более четырёх тысяч военных были подняты по учебной тревоге.