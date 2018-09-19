На Украине выдвинули России условие для посещения Вышинского

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Президент Украины Пётр Порошенко согласился разрешить российской стороне посетить главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в обмен на посещение представителями Киева осуждённого в России украинца Владимира Балуха.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что поговорила с Порошенко о возможности посещения Вышинского российской стороной.

«И президент согласился: если только они согласуют мой визит к Балуху, он позволит посетить Вышинского», — заявила Денисова.

Ранее стало известно, что украинский суд продлил арест Вышинского до 4 ноября. 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о подготовке обращений в международные организации в связи с этим.

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