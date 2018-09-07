Москалькова обратится в ОБСЕ и СЕ в связи с продлением ареста Вышинскому
- РИА Новости
«Мы будем добиваться освобождения Кирилла. Готовлю новые обращения к коллегам-омбудсменам, в ОБСЕ и Совет Европы», — заявила Москалькова.
Она призывает международные организации приложить все возможные усилия для освобождения «узника совести».
По её словам, арест Вышинского стоит рассматривать как форму цензуры, которая противоречит демократии.
Вышинский более 100 дней находится под арестом на Украине. 6 сентября ему продлили арест до 4 ноября.