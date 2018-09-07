Москалькова обратится в ОБСЕ и СЕ в связи с продлением ареста Вышинскому

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова готовит обращения в международные организации в связи с продлением ареста главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. Об этом говорится в заявлении омбудсмена.

РИА Новости

«Мы будем добиваться освобождения Кирилла. Готовлю новые обращения к коллегам-омбудсменам, в ОБСЕ и Совет Европы», — заявила Москалькова. Она призывает международные организации приложить все возможные усилия для освобождения «узника совести». По её словам, арест Вышинского стоит рассматривать как форму цензуры, которая противоречит демократии. Вышинский более 100 дней находится под арестом на Украине. 6 сентября ему продлили арест до 4 ноября.