СМИ: В российский танкер «Механик Погодин» врезалась моторная лодка «Крым»
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Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, 16 сентября.
По данным издания, 38-летний мужчина в темноте не заметил стоявший у херсонской нефтегавани танкер.
В результате ЧП виновник аварии получил многочисленные травмы и был госпитализирован.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее компания «В.Ф. Танкер» подала иск в суд за незаконное удержание «Механика Погодина» в порту Херсона.
13 сентября стало известно, что все члены экипажа российского судна, удерживаемого на Украине, вернулись в Россию, их заменили другие сотрудники.