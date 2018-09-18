СМИ: В российский танкер «Механик Погодин» врезалась моторная лодка «Крым»

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Моторная лодка «Крым» под управлением мужчины, который, как предполагается, находился в состоянии алкогольного опьянения, врезалась в арестованный на Украине российский танкер «Механик Погодин», сообщает «Новый день».
СМИ: В российский танкер «Механик Погодин» врезалась моторная лодка «Крым»
  • globallookpress.com
  • © E705EH / fleetphoto.ru

Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, 16 сентября.

По данным издания, 38-летний мужчина в темноте не заметил стоявший у херсонской нефтегавани танкер.

В результате ЧП виновник аварии получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее компания «В.Ф. Танкер» подала иск в суд за незаконное удержание «Механика Погодина» в порту Херсона.

13 сентября стало известно, что все члены экипажа российского судна, удерживаемого на Украине, вернулись в Россию, их заменили другие сотрудники.

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