СМИ: В российский танкер «Механик Погодин» врезалась моторная лодка «Крым»

Моторная лодка «Крым» под управлением мужчины, который, как предполагается, находился в состоянии алкогольного опьянения, врезалась в арестованный на Украине российский танкер «Механик Погодин», сообщает «Новый день».

Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, 16 сентября.

По данным издания, 38-летний мужчина в темноте не заметил стоявший у херсонской нефтегавани танкер.

В результате ЧП виновник аварии получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее компания «В.Ф. Танкер» подала иск в суд за незаконное удержание «Механика Погодина» в порту Херсона.

13 сентября стало известно, что все члены экипажа российского судна, удерживаемого на Украине, вернулись в Россию, их заменили другие сотрудники.